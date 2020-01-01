توترات المنطقة تلقي بظلالها على السياحة بين إيران كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يشهد منفذ حاجي عمران الحدودي في إقليم كوردستان والمحاذي لإيران، تساقطا للثلوج لتبرد معه حركة السياحة ليس بسبب حالة الطقس بل على خلفية التوترات الأخيرة بين واشنطن وطهران إثر مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني.

وأثر انخفاض الحركة السياحية في المعبر سلباً على الدخل اليومي لسائقي سيارات الأجرة الذي يقلون الإيرانيين القادمين الى مناطق ومدن إقليم كوردستان.

ويقول أحد السائقين لكوردستان 24 "كان عملنا جيد جدا أواخر العام الماضي، غير أنه تراجع الى حد كبير منذ مطلع هذا العام".

ويضيف "كنا سابقا نقل في الأسبوع الواحد أربع رحلات، أما في الوقت الحالي انخفض المعدل الى رحلتين".

ولاحظ مراسل كوردستان 24 في منطقة حاجي عمران الحدودية طيفور محمد غرف التشريفات في المنفذ وقد بدت شبه خالية بعدما كانت تعج بالسياح.

ويقول زرار حسين مدير قسم الجوازات في معبر حاجي عمران لكوردستان 24 إن 3500 سائح كانوا يدخلون المنفذ يومياً لكن الأعداد انخفضت الى 2800 خلال الشهر.

وتابع "وانخفض كذلك عدد مواطني إقليم كوردستان القاصدين إيران الى النصف تقريباً".

ت: ي ع