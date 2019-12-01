النفط تعلن الوضع الانتاجي لحقل الناصرية بعد اغلاقه من قبل محتجين

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة النفط العراقية ان عمليات الانتاج والتصدير لم تتأثر بفعل الاحداث الراهنة في البلاد، مشيرة الى ان معدلاتها محددة ضمن السقف الذي تم تحديده بقرار تخفيض الانتاج الذي اقرته اوبك.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان الوزارة اوقفت عمليات الانتاج في حقل الناصرية بشكل مؤقت لعدم تمكن موظفي الحقل من الوصول الى اماكن عملهم بسبب قطع الطريق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين، مشيراً الى ان عملية الايقاف لم تؤثر على عمليات الانتاج والتصدير التي سيتم تعويضها من شركة نفط البصرة لاسيما مايتعلق في سقف الانتاج المحدد من "اوبك".

وتابع ان "انتاج الحقل يتراوح بين (80 -85) الف برميل باليوم ويتم تطوير الحقل بالجهد الوطني من قبل ملاكات القطاع النفطي في شركة نفط ذي قار والجهات الساندة لها" .

واضاف جهاد ان "الوزارة وبتوجيه من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان وفرت اكثر من (1000) فرصة عمل لاهالي المحافظة من الخريجين العاطلين عن العمل بالتنسيق مع ادارة المحافظة .

يذكر ان شركة نفط ذي قار تضم حقول الغراف (100) الف برميل وحقل الناصرية وحقل الصبة.