كوردستان ترهن سريان اتفاقها مع بغداد بتمرير موازنة 2020

أربيل (كوردستان 24)- قالت حكومة إقليم كوردستان، إن اتفاقها النفطي والمالي مع الحكومة الاتحادية مرهون بالتصديق على الموازنة المالية للبلاد لعام 2020.

وقررت أربيل تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً الى شركة التسويق الوطنية (سومو) في إطار اتفاق يشمل ضمان المستحقات المالية للإقليم.

وتم التوصل للاتفاق بعد زيارات أجراها وفد حكومة الإقليم الى بغداد في الآونة الأخيرة في ظل تحسن العلاقات بين الجانبين. ومن المؤمل أن يبدأ سريان الاتفاق مطلع العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية جوتيار عادل لكوردستان 24 إن تطبيق الاتفاق يحتاج أولاً الى إقرار الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020.

وأضاف أن الاتفاق النفطي مرهون بالموازنة المالية الاتحادية، وأن أي تأجيل لتمريرها سيؤدي الى إرجاء تنفيذ الاتفاق بين الجانبين.

ويقول وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن الاتفاق مع إقليم كوردستان يقضي بتسليم 250 ألف برميل يومياً من الخام المنتج الى شركة التسويق الوطنية (سومو) اعتباراً من مطلع العام المقبل ضمن خطة تصديرية للبلاد تشمل 3.8 مليون برميل يومياً.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال مراراً إن تحسين العلاقات مع الحكومة الاتحادية يقع على رأس أولويات برنامج عمل حكومته.