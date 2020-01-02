هيئة التقاعد ترد على "أخبار مغرضة" إزاء رواتب المتقاعدين

أربيل (كوردستان 24)- نفت هيئة التقاعد الوطنية في العراق الاثنين تقارير صحفية أشارت الى "عجزها" على دفع رواتب المتقاعدين وعدم إمكانيتها تطبيق قانون التقاعد الجديد.

وقالت هيئة التقاعد في بيان إن بعض القنوات الفضائية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي "تداولت أخبارا مغرضة مفادها عدم قدرة هيئة التقاعد الوطنية على دفع رواتب المتقاعدين وعدم أمكانية تنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014".

وأضافت أنها "ومنذ 2/1/2020 باشرت بتنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد وتعديل الرواتب التقاعدية وفقاً لأحكامه مع صرف مخصصات المعيشة في وجبة كانون الثاني 2020 وإن الهيأة مستمرة باستلام واستقبال المعاملات التقاعدية من كافة دوائر الدولة وإنجازها خلال ذات اليوم أو في اليوم الذي يليه من خلال برنامج إلكتروني متطور".

وجاء في البيان "وتؤكد الهيئة الاستدامة المالية لصندوق التقاعد واستمرارها بصرف الرواتب التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمستحقين حسب المواعيد المحددة، كما تباشر الهيأة بتنفيذ تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 المُعدل".

"ولغرض تمكن الهيئة من تنفيذ القانون دون مراجعة ذوي الشهداء والمصابين تدعو الهيئة كافة المتقاعدين وأُسر الشهداء والمصابين والمشمولين بقوانين العدالة الاجتماعية الى تحديث بياناتهم في مقر سكناهم ومن خلال الرابط (هنا) لتلافي انقطاع وتوقف الراتب التقاعدي مع استمرار فروع الهيأة باستقبال المتقاعدين لغرض استبدال بطاقات الدفع الإلكتروني من كي كارد الى ماستر كي وماستر كارد".