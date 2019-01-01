نفط وطاقة

في كوردستان.. الحر يخفض امدادات الكهرباء والمولدات تسد النقص

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
في كوردستان.. امدادات الكهرباء تتراجع والمولدات تسد النقص
يواجه الاقليم في المجمل نقصاً في الطاقة الكهربائية حيث يعتمد أغلب السكان على المولدات الخاصة في وقت تعجز فيه المنظومة الوطنية عن تلبية الطلب (رويترز)
كوردستان كهرباء كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان الخميس إن زيادة الطلب على الطاقة خفضت الامدادات الى السكان بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وكان معدل ساعات تجهيز الطاقة في عموم اقليم كوردستان قد ارتفع نسبيا مع اعتدال المناخ، ووصل الى 20 ساعة يوميا، وتجاوز هذا المعدل في بعض الأحيان.

ويواجه الاقليم في المجمل نقصاً في الطاقة الكهربائية في الوقت الذي يعتمد فيه أغلب السكان على المولدات الخاصة في وقت تعجز فيه المنظومة الوطنية عن تلبية الطلب.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه إن انتاج الطاقة وصل الى 3570 ميغاواطاً غير أن الطلب على الاستهلاك زاد بمعدل خمسة آلاف ميغاواط.

وأضافت أن زيادة الطلب ستسهم في خفض الامدادات من المنظومة الوطنية الى 17 أو 18 ساعة يومياً على ان يتم تعويض النقص عبر المولدات الخاصة.

وغالباً ما تتدهور امدادات الكهرباء طيلة اشهر الصيف مع الطلب المتزايد الذي يفوق القدرة الانتاجية لمحطات الطاقة في الإقليم.

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