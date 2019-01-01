في كوردستان.. امدادات الكهرباء تتراجع والمولدات تسد النقص

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان الخميس إن زيادة الطلب على الطاقة خفضت الامدادات الى السكان بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وكان معدل ساعات تجهيز الطاقة في عموم اقليم كوردستان قد ارتفع نسبيا مع اعتدال المناخ، ووصل الى 20 ساعة يوميا، وتجاوز هذا المعدل في بعض الأحيان.

ويواجه الاقليم في المجمل نقصاً في الطاقة الكهربائية في الوقت الذي يعتمد فيه أغلب السكان على المولدات الخاصة في وقت تعجز فيه المنظومة الوطنية عن تلبية الطلب.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه إن انتاج الطاقة وصل الى 3570 ميغاواطاً غير أن الطلب على الاستهلاك زاد بمعدل خمسة آلاف ميغاواط.

وأضافت أن زيادة الطلب ستسهم في خفض الامدادات من المنظومة الوطنية الى 17 أو 18 ساعة يومياً على ان يتم تعويض النقص عبر المولدات الخاصة.

وغالباً ما تتدهور امدادات الكهرباء طيلة اشهر الصيف مع الطلب المتزايد الذي يفوق القدرة الانتاجية لمحطات الطاقة في الإقليم.