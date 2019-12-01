موسكو تقدم 100 الف طن من القمح كمساعدات لسوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن بلاده ستخصص 100 ألف طن من الحبوب لسوريا كمساعدات إنسانية وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

ووفق ما نقلت الوكالة، اليوم الثلاثاء، عن بوريسوف فإن روسيا ستزود سوريا بحبوب قدرها 100 ألف طن كمساعدة إنسانية.

وقال بوريسوف إن الإمدادات ستبدأ بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول، كما ان الشحنات ستكتمل في موعد لا يتجاوز الربع الثاني من العام المقبل، وفقا لما ذكرته إنترفاكس.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية من ارتفاع في الاسعار ونقص في المواد واوضاع معيشية سيئة، خصوصا بعد انخفاض سعر الليرة السورية ليصل سعر الدولار إلى أكثر من 900 ليرة سورية.