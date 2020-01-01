الرافدين يمنح منتسبي الداخلية "قروضاً فورية" مشروطة

أربيل (كوردستان 24)- قال مصرف الرافدين الحكومي في العراق الجمعة إن منح السلف والقروض لمنتسبي وزارة الداخلية سيكون بعد تسلمهم بطاقة الماستر كارد واستكمال إجراءات توطين رواتبهم.

وقال المصرف في بيان إن المصرف مستمر في توطين رواتب منتسبي الداخلية الذين قاموا باختيار المصرف لغرض تسلم رواتبهم الشهرية عن طريق الماستر كارد بدلًا من النقد اليدوي.

وأضاف المصرف انه في حال تم استكمال كافة الخطوات العملية لتوطين رواتبهم سيتم منحهم السلف والقروض فورا وبالسرعة الممكنة.