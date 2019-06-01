الحرائق تبرز "مخاوف جدية" بشأن مستقبل الثروة الحيوانية في روج آفا

اربيل (كوردستان 24)- عبر مختصون ومواطنون عن قلقهم بشأن مستقبل الثروة الحيوانية في مناطق الادارة الذاتية بشمال سوريا، خصوصا بعد الحرائق التي طالت مساحات واسعة من مراعي المنطقة.

وظهرت مخاوف بشأن تناقص أعداد ومستقبل الثروة الحيوانية خصوصا بعد تقلص مساحات المراعي بسبب الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من حقول القمح في مختلف مناطق الادارة.