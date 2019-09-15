بالصور | اربيل تواصل انشاء مراحل "طريق 150"

اربيل (كوردستان 24)- تواصل السلطات البلدية في اربيل انشاء مراحل "طريق 150 متر" مع مرور عام على انطلاقه بوصفه واحداً من اضخم المشاريع في اقليم كوردستان.

و"طريق 150 متر"، هو الطريق السادس الذي يحيط بالمدينة على شكل دائرة، وبدأ العمل به ضمن خمس مراحل وبكلفة 131 مليون دولار.

ويسعى إقليم كوردستان لاستئناف العمل في مشاريع عمرانية كثيرة توقفت بسبب الحرب ضد داعش والأزمة المالية التي أعاقت اقتصاد الاقليم.

والطرق الرئيسية في اربيل هي 30 و40 و60 و100 فضلاً عن طريق 120 الذي افتتح في الآونة الأخيرة. وتشير هذه الارقام الى عرض الطرق وليس الى سرعتها.

وبسبب طريقة تقسيم الطرق التي تحيط بالمدينة على شكل حلقات فان البعض بات يطلق على اربيل اسم "مدينة العنكبوت" نظرا للمشهد الذي تبدو عليه المدينة من السماء.