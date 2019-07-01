"البيوت البلاستيكية" تنتعش في روج آفا وتشغّل نازحين

اربيل (كوردستان 24)- انتعشت الزراعة بالبيوت البلاستيكية في مناطق الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا، حيث ساهمت في خلق فرص للعمل وخصوصا للنازحين الى المنطقة من المحافظات السورية الأخرى.
وتأتي هذه المشاريع التي انشئت عام 2014 ونزلت منتجاتها الى الاسواق عام 2017 في اطار مساعي تامين انواع الخضار والفواكه الصيفية قبل أوانها وباسعار مناسبة لسكان المنطقة.
ويقول القيمون على هذه المشاريع ان العمل يبدأ في اشهر الشتاء حيث يتم غرس الشتلات في شهر شباط فبراير، ويتم عرضها في الاسواق خلال شهر نيسان اي قبل اكثر من شهرين من الموعد الطبيعي للموسم الصيفي.
ويقول المهندس الزراعي أحمد حسين ان "منتجاتنا من البيوت البلاستيكية تغطي الى حد كبير حاجة السوق المحلية اضافة الى أن أسعارها مناسبة".
وتبلغ مساحة هذا المشروع الزراعي المقام في سري كانية "راس العين" نحو 100 هكتار انشئت فيها 32 بيتا بلاستيكيا.
وتساهم المشاريع المماثلة في خلق فرص خصوصا للنازحين من المحافظات السورية الاخرى كدير الزور وحلب.
ويتابع حسين لكوردستان 24 ان "نلاقي صعوبات في تأمين وسائل التدفئة وتأمين البذور الجيدة حيث يتم استيرادها من تركيا أو اقليم كوردستان كما أننا نصطدم احيانا بسوء نوعيتها مما يؤدي الى رداءة الانتاج".
ويؤكد حسين ان البيوت البلاستيكية تحد من احتكار التجار للاسواق وتلاعبهم بالاسعار وتغطي الحاجة المحلية لانواع عديدة من التجار والفواكه الصيفية.
وتم تنشئة هذه المشاريع من قبل هيئة الزراعة التابعة للإدارة الذاتية والتي تتواجد في سري كانية وديرك ورميلان وسط مساعي لتعميم هذه التجارب في عموم مناطق الإدارة.
تحرير سوار أحمد
عن تقرير دلوفان جتو
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