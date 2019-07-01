"البيوت البلاستيكية" تنتعش في روج آفا وتشغّل نازحين

اربيل (كوردستان 24)- انتعشت الزراعة بالبيوت البلاستيكية في مناطق الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا، حيث ساهمت في خلق فرص للعمل وخصوصا للنازحين الى المنطقة من المحافظات السورية الأخرى.

وتأتي هذه المشاريع التي انشئت عام 2014 ونزلت منتجاتها الى الاسواق عام 2017 في اطار مساعي تامين انواع الخضار والفواكه الصيفية قبل أوانها وباسعار مناسبة لسكان المنطقة.

ويقول القيمون على هذه المشاريع ان العمل يبدأ في اشهر الشتاء حيث يتم غرس الشتلات في شهر شباط فبراير، ويتم عرضها في الاسواق خلال شهر نيسان اي قبل اكثر من شهرين من الموعد الطبيعي للموسم الصيفي.