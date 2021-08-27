بالصور | أربيل تزيّن شوارعها بالأعلام استعداداً لاستقبال ماكرون

أربيل تزيّن شوارعها بالأعلام استعداداً لاستقبال الرئيس الفرنسي

أربيل (كوردستان 24)- اتخذت عاصمة إقليم كوردستان أربيل استعداداتها لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيزور المدينة يوم الأحد في إطار زيارة للعراق.

وزُينّت شوارع العاصمة المؤدية إلى مطار أربيل الدولي بأعلام كوردستان والعراق وفرنسا.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي مع الرئيس مسعود بارزاني وكبار القادة في إقليم كوردستان.

وهذه أول زيارة يجريها ماكرون لإقليم كوردستان.

وسبق أن زار الرئيس الفرنسي العاصمة العراقية بغداد لأول مرة في أوائل أيلول سبتمبر 2020 حيث التقى بكبار المسؤولين في البلاد.

وسيشارك الرئيس الفرنسي في هذه الزيارة المرتقبة في (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) بحضور ممثلي دول الجوار ودول إقليمية.

وسيزور ماكرون الموصل ويلتقي بكبار المسؤولين المحليين والقادة الدينيين.