سیاسة

بالصور | ماكرون في بغداد للمشاركة بـ"مؤتمر التعاون والشراكة"

author_image Kurdistan24 اربیل
الكاظمي وماكرون - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء
الكاظمي وماكرون - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء
ماكرون أول رئيس يصل العراق ضمن قائمة المدعوين للمشاركة في المؤتمر الإقليمي
العراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ماكرون

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجر السبت إلى العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي تنطلق أعماله اليوم.

وضم الوفد الفرنسي، برئاسة ماكرون، كلاً من وزيري الخارجية والدفاع وشخصيات أخرى وكان في استقبالهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وماكرون أول رئيس يصل العراق ضمن قائمة المدعوين للمشاركة في المؤتمر الإقليمي. ومن المقرر أن يزور أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم غد.

هذا وتنتظر بغداد في الساعات القليلة الماضية وصول الوفود الرئاسية والدبلوماسية المشاركة في المؤتمر الذي تشارك فيه دول الجوار وأخرى إقليمية.

وسبق أن قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون يسعى "لإظهار دعمه للدور المحوري للعراق ولمكافحة الإرهاب وتنمية البلاد والمساعدة في تخفيف التوترات".

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