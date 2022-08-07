بالصور | إندونيسيا.. طلبة يزرعون المنغروف في منطقة ساحلية

تعد غابات المنغروف أسلحة أساسية في مكافحة تغير المناخ، لكنها مهددة في جميع أنحاء العالم، تواجة أشجار المانغروف في إندونيسيا خطراً كبير بفعل التغير المناخي في المنطقة وتحويل الغابات إلى أغراض أخرى.

يقوم طلاب الجامعات الإندنوسية بحملة لزراعة اعداد من اشجار المانغروف للعمل اعادة جزء منها وتشجيع الآخرين على المحافظة عليها.

وزارة البيئة والغابات الإندونيسية افادت بأن 1.8 مليون هكتار من إجمالي 3.5 ملايين هكتار من غابات المانغروف في إندونيسيا قد تضررت بفعل التغير في منطقة تحويل الغابات إلى أغراض أخرى والآن تم تدمير عدد كبير منها، لزارعة الروبيان، مع عواقب وخيمة، فهذه الأشجار تحمي السواحل من التعرية التي تسببها مياه البحر.

أشجار المانغروف هي الأنواع الوحيدة من الأشجار في العالم التي يمكنها تحمل المياه المالحة. فلهم استراتيجيتهم للتعامل مع مستويات سامة من الملح حيث تفرزها من خلال أوراقها الشمعية.

تحمي أشجار المانغروف السواحل عن طريق الحد من تآكلها بفعل الأمواج والأعاصير وحركة المد والجزر القوية، وتعد خط الدفاع الثاني بعد الشعاب المرجانية.