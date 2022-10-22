بالصور | "التحرير" و"الخلاني" تعيدان ألق ليالي بغداد بإطلالات بهيّة

شملت الأعمال نصب أعمدة الإنارة والسياج الخارجي وتنفيذ إنارة ديكورية جديدة

أربيل (كوردستان 24)- أعادت السلطات البلدية في بغداد اليوم الثلاثاء تأهيل وتطوير اثنتين من أبرز ساحات العاصمة العراقية بعد إهمال دام سنوات.

وقالت أمانة بغداد، وهي كيان بلدي رسمي، إنها أنجزت أعمال تأهيل وتطوير ساحة الخلاني "ضمن سلسلة تطوير الساحات والحدائق".

وتضمنت أعمال التأهيل إعادة تنفيذ النافورات وزراعة المسطح الأخضر وإنشاء المماشي ونصب هيكل جديد للشناشيل التي تتوسط الساحة.

كذلك شملت الأعمال نصب أعمدة الإنارة والسياج الخارجي وتنفيذ إنارة ديكورية جديدة.

وتهدف الحملة إلى إعادة ألق العاصمة ومشهدها الحضري ومكانتها العريقة وتاريخها الجميل وبالتالي إعادة الحياة لمركز العاصمة، حسبما ذكرته أمانة بغداد في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه.

وتعد هذه الساحة جزءاً من خطة عمل تمتد من ساحة كهرمانة وساحة التحرير وحديقة الأمة ونصب الحرية وساحة الخلاني وساحة الوثبة وصولاً إلى شارع الجمهورية لغاية ساحة الخلفاء في الباب المعظم.

وساحة الخلاني هي ميدان يقع في جانب الرصافة على مقربة من جسر السنك ضمن موقع استراتيجي ولطالما تجمع فيها المواطنون للتعبيرعن احتجاجاتهم في شتى القضايا.

وقبل أيام قليلة، أعلنت أمانة بغداد عن إنجاز أعمال تطوير حديقة الأمة وساحة التحرير وصيانة نصب الحرية، حيث اشتملت الأعمال على إنشاء النافورة الراقصة والحوض المائي ومنظومة السقي والتراكيب الكهربائية ومولدات الكهرباء وأعمال تغليف النصب والإنارة.

وتعد ساحة التحرير من الساحات الرئيسية في وسط مركز بغداد ضمن منطقة الباب الشرقي، وكانت مهداً للكثير الثورات والمسيرات والانتفاضات التي شهدتها بغداد. وسُميت بساحة التحرير نسبة إلى التحرر من الاحتلال والاستعمار الأجنبي، ويزينها على الجانب الشرقي منها نصب كبير بعرف باسم نصب الحرية والذي صممه ونفذه النحات العراقي جواد سليم. وتقع واجهة النصب على ساحة التحرير وعلى الجانب الغربي من الساحة يقع جسر الجمهورية.