ثقافة وفنون

افتتاح معرض للفن التشكيلي لطلاب كلية الفنون الجميلة بأربيل

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من اللوحات المشاركة في المعرض
من اللوحات المشاركة في المعرض
يستمر المعرض الذي افتُتح بإشراف محافظ أربيل أوميد خوشناو، ثلاثة أيام ابتداءً من الـ 16 مايو أيار الجاري ولغاية الـ 18 منه
کوردستان كلية الفنون الجميلة أوميد خوشناو

أربيل (كوردستان 24)- افتُتِح اليوم الثلاثاء، في صالة ميديا بأربيل، معرضٌ مشترك لطلاب كلية الفنون الجميلة، بمشاركة 14 طالباً في قسم الفن التشكيلي.

وتضمّن المعرض الذي أُطلِق عليه اسم (من الصفر)، 40 لوحة رسمها المشاركون بأسلوبٍ فني نابع من موهبتهم في اختيار الألوان التي اختلط جمالها بجمال طبيعة كوردستان الخلابة.

ومن المقرّر أن يستمر المعرض الذي افتُتح بإشراف محافظ أربيل أوميد خوشناو، ثلاثة أيام ابتداءً من الـ 16 مايو أيار الجاري ولغاية الـ 18 منه.

وقال منظّم المعرض، بياد عبد الله: "يجتمع طلاب كلية الفنون الجميلة بأربيل، كما في كل عام، ضمن معرضٍ مشترك ليترجموا موهبتهم إلى لوحاتٍ فنية جميلة".

وأضاف في تصريحٍ لـــ كوردستان 24: "يريد هؤلاء الطلبة التأكيد على أن فن الخط والرسم يتوجّه دائماً نحو ابتكارات جديدة".

وتابع: "معظم أعمالهم الفنية التي يرسمونها كل عام، من خلال استخدام مواد أولية بألوان مختلفة، تُعرض للبيع في هذا المعرض المشترك".

وختم حديثه قائلاً: "هناك طلبٌ كبير من الزوار على اقتناء وشراء لوحات الفن التشكيلي، وبالطبع هذا حافزٌ جيد لتنشئة جيلٍ محبٍ للفن".

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