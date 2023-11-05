بالصور.. رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفد نادي الاتحاد السعودي

أربيل (كوردستان 24) - استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد 5 تشرين الثاني 2023، مدرب ولاعبي، ووفد نادي الاتحاد السعودي.

ووصل وفد نادي الاتحاد السعودي والذي يضم كلاً من اللاعبين العالميين كريم بنزيما ونغولو كانتي، ليلة أمس إلى أربيل.

واستقبل محافظ أربيل، أوميد خوشناو، وعدد من المسؤولين والإداريين في حكومة إقليم كوردستان، السبت 4 تشرين الثاني 2023، وفد نادي الاتحاد السعودي.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السعودي، خلال الجولة الرابعة للـ " تشامبيونز ليج" الآسيوي، الاثنين المقبل، على أرض ملعب فرانسو حريري الدولي في أربيل، فريق القوة الجوية العراقي.

ويحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره القوة الجوية العراقي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.