التظاهرات المنددة بالهجوم الإيراني على أربيل تعم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- لليوم الثاني على التوالي، يخرج المواطنون في إقليم كوردستان، في تظاهرات احتجاجية عارمة، منددين بالهجوم الإيراني على العاصمة أربيل.

وخرج المواطنون في إدارة سوران المستقلة، اليوم الأربعاء، 17 كانون الثاني 2024، في تظاهرة احتجاجية، نُظمت للتنديد بالهجوم العنيف الذي تعرضت له المدينة يوم أمس، والذي خلف 5 ضحايا و6 جرحى.

وقال متظاهر لـ كوردستان24، "جميع الكورد في كوردستان في صدمة، نريد أن نقول للشعب الإيراني ما إذا كان قتل طفل يبلغ من العمر عاماً ونصف قد انتقم من أم ضحية كوردية؟، ما هي جريمة الأمة الكوردية، يعتقدون أن هذه الأعمال تخيفنا، اليوم نحن الأقوى، وكل يوم نصر على حماية علمنا ووطننا؟".

متظاهر آخر من جانبه قال: "لقد شاركنا في إدانة الهجوم الإرهابي الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني ضد المدنيين من أطفال ونساء وشخصية بارزة في أربيل، وهذا بعيد كل البعد عن كل القيم الإنسانية وحسن الجوار، وانتهاك سيادة العراق وإقليم كوردستان، رسالة الرئيس بارزاني واضحة جدا، يمكنهم قتلنا، لكنهم لا يستطيعون إيقاف إرادتنا وتدميرها. يجب على المجتمع الدولي منع هذا النوع من الأعمال الإرهابية للحرس الثوري".