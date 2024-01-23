بالصور | مظاهرات حاشدة في السليمانية وحلبجة تنديداً بالقصف الايراني على أربيل

أربيل (كوردستان24)- انطلقت التظاهرات المنددة بالقصف الإيراني على أربيل، صباح اليوم الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024، في السليمانية وحلبجة ورابرين.

وخرج آلاف المواطنين في تظاهرة حاشدة، تعبيراً عن رفضهم للهجمات الإيرانية، التي تستهدف المدنيين الكورد، تحت ذرائع واهية، عارية عن الصحة.

وكانت منظمات المجتمع المدني في السليمانية وحلبجة ورابرين أعلنت الخروج في تظاهرةٍ حاشدة تنديداً بالهجوم الإيراني على أربيل.

يأتي ذلك، بعد أن شهدت مختلف مدن محافظات إقليم كوردستان تظاهراتٍ شعبية حاشدة، شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع، تنديداً بالقصف الصاروخي الإيراني الذي طال مدنيين بأربيل.