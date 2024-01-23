سیاسة

بالصور | مظاهرات حاشدة في السليمانية وحلبجة تنديداً بالقصف الايراني على أربيل

author_image مظفر مزوري
کوردستان السليمانية حلبجة اربيل رابرين رانية مظاهرات القصف الايراني الهجمات الايرانية على أربيل ذرائع واهية

أربيل (كوردستان24)- انطلقت التظاهرات المنددة بالقصف الإيراني على أربيل، صباح اليوم الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024، في السليمانية وحلبجة ورابرين.

وخرج آلاف المواطنين في تظاهرة حاشدة، تعبيراً عن رفضهم للهجمات الإيرانية، التي تستهدف المدنيين الكورد، تحت ذرائع واهية، عارية عن الصحة.

وكانت منظمات المجتمع المدني في السليمانية وحلبجة ورابرين أعلنت الخروج في تظاهرةٍ حاشدة تنديداً بالهجوم الإيراني على أربيل.

يأتي ذلك، بعد أن شهدت مختلف مدن محافظات إقليم كوردستان تظاهراتٍ شعبية حاشدة، شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع، تنديداً بالقصف الصاروخي الإيراني الذي طال مدنيين بأربيل.

رؤ
لب
ب
لا
ب
لب
لب
يب
لب
بي
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف