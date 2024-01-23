بالصور| "رانيا" تتظاهر تنديداً بالقصف الإيراني على أربيل

أربيل (كوردستان24)- شهدت ناحية رانيا، اليوم الثلاثاء، تظاهرةً شعبية شارك فيها آلاف الأشخاص، احتجاجاً على القصف الإيراني على أربيل.

وردد المتظاهرون من مختلف شرائح المجتمع، هتافات ضد الهجوم الصاروخي على العاصمة أربيل، وجميع الأعمال العدائية التي تنفذها دول الجوار على أراضي إقليم كوردستان.

ودعا منظمو الاحتجاجات عبر مذكرة تم قراءتها أمام الحشود الغفيرة، إلى وحدة الصف وووحدة الخطاب السياسي بين كافة الأطراف السياسية الكوردية، ورفض أي عدوان على إقليم كوردستان.