رؤى أربيل وواشنطن "متشابهة" إزاء الوجود الأجنبي

واشنطن (كوردستان 24)- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، إن رؤى القيادة في إقليم كوردستان والولايات المتحدة متشابهة إزاء الوجود الأجنبي في العراق، وأشارت الى أن واشنطن تعمل "عن قرب" مع حكومة الإقليم.

يأتي هذا بينما صوّت البرلمان العراقي مؤخراً، في جلسة قاطعها النواب الكورد ومعظم السنة، على قرار يدعو فيه القوات الأجنبية الى مغادرة العراق. وأثار القرار جدلاً بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد مالم تبد احترامها للأمريكيين.

وقالت أورتاغوس في مقابلة مع كوردستان 24 عبر الأقمار الصناعية، إن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أجرى زيارة الى أربيل يوم الخميس التقى خلالها بالقيادة في إقليم كوردستان ولاسيما الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وأضافت أن من بين النقاط التي شددت عليها القيادة الكوردية للمسؤول الأمريكي في اللقاءات المنفصلة، ضرورة بقاء التحالف الدولي في العراق ومواصلة قتال داعش وإلا فان الجماعة المتطرفة بإمكانها إعادة تنظيم صفوفها تحت مسميات وشعارات مختلفة.

وأشارت أورتاغوس الى أن بلاده ستستمر في الحرب ضد داعش، وقالت "تبدو وجهات النظر في أربيل وواشنطن متشابهة للغاية".

وتابعت "لقد تمكّنا من مساعدة القوات العراقية في هزيمة داعش... لكن هذه المعركة لا تزال مستمرة".