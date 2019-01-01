العراق على موعد مع حدث فلكي: "حلقة النار"

أربيل (كوردستان 24)- اكد مركز البحوث والدراسات الفلكية في العراق ان الكسوف الحلقي للشمس يوم غد الخميس، سوف يرى جزئياً في مدينة النجف الاشرف حيث تشرق الشمس و هي مكسوفة.

وقال المركز ان الحد الاقصى هو الساعة 7:04 صباحا ونهاية الكسوف الجزئي ستكون في الساعة 7:47 صباحا.

وأضاف ان الكسوف يرى بنسب مختلفة في جميع مناطق العراق عند طلوع الشمس.

وينتظر العام حدوث كسوف حلقي للشمس مع اقتراب العام الميلادي من نهايته، في اول كسوف حلقي وثالث كسوف للشمس في عام 2019.

وذكر موقع "ساينس ألرت"، اليوم الاربعاء، انه "يتوقع العلماء أن يحدث كسوف حلقي للشمس في ظاهرة تعرف باسم (حلقة النار) في 26 كانون الأول".

واضاف، ان "الكسوف سيكون بشكل حلقي في عدد من المناطق حول العالم، ما يشكل في النهاية ما يعرف بـ (حلقة النار).

وتحدث ظاهرة "حلقة النار" عندما يكون القمر بعيدا عن الأرض خلال فترات معينة من السنة ما يجعله يبدو أصغر بثلاثة بالمئة من حجم الشمس، وعند تلاقي الشمس والأرض والقمر الذي يتوسطهما على نقطة واحدة في المدار، تختفي الشمس وراء القمر لتصبح نقطة سوداء وتظهر فقط هالتها المتوهجة.