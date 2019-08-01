الانواء تتوقع حالة الطقس للايام الاربعة المقبلة في العراق

اربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة في بعض المحافظات.

وافادت الهيئة في بيان بأن "طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى مشمساً وحاراً جداً ولا يوجد تغيير في درجات الحرارة، بينما سيكون في المنطقة الشمالية مشمساً، في حين سيكون في المناطق الجنوبية حاراً مشمساً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

ولفت الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 48 درجة مئوية".

وتابع البيان ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية شبيهاً لليوم السابق".

ولفتت الهيئة إلى ان "درجات الحرارة ستبقى على حالها يوم الاربعاء في المنطقة الوسطى والشمالية والجنوبية، وسيكو الجو غائم جزئياً".

وقال البيان ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون مشابهاً لليوم السابق في جميع المناطق".

سوار أحمد