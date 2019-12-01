صحة كوردستان توضح حقيقة انتشار انفلونزا الخنازير في الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- اوضح وزير صحة اقليم كوردستان سامان عمر برزنجي، اليوم الاثنين، حقيقة انتشارمرض انفلونزا الخنازير في الاقليم.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي في اربيل "خلال الايام الماضية اجرينا متابعة مكثفة لمواجهة مرض الانفلونزا الموسمية المنتشر على مستوى العالم اذ لا يخلو بلد منه ونحن بدورنا في اقليم كوردستان اتخذنا التدابير والاجراءات الوقائية لمكافحته".

وتابع "هذا المرض قد تبدل اسمه من انفلونزا الخنازير الى الانفلونزا الموسمية بعد انتقاله ولأول مرة عبر الهواء الى الانسان من خلال ذلك الحيوان"، مطمأنا سكان الاقليم بأن هذا المرض اعتيادي ولا يشكل اية مخاطر على الحياة.

وطمأن الوزير مواطني الاقليم بقوله ان هذا المرض بسيط ولكن يتعين ان يتجنبه الاشخاص لانتشاره عبر الهواء وهو لا يستوجب اغلاق الحدود مع الدول.