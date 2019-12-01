انواء كوردستان تعلن كمية الامطار خلال 24 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، عن كمية الامطار التي هطلت خلال 24 ساعة ماضية.

وافادت المديرية في بيان ان كمية الامطار التي هطلت على اقليم كوردستان خلال 24 ساعة ماضية كانت كالاتي:

بيرمام: 1.1 ملم

حاجي عمران: 2.6 ملم

جومان 3.2 ملم

راوندوز: 1.5 ملم

السليمانية: 0.1 ملم

جمجمال: 0.5 ملم

دوكان: 2.8 ملم

قلعة دزة: 2.8 ملم

دهوك: 0.5 ملم

مانكيش: 0.4 ملم

كاني ماسي: 10.8 ملم

دينارتة: 1.5 ملم.