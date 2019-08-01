صحة وبیئة

مديرية الانواء تسجل انخفاضا بدرجات الحرارة في الاقليم

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
الانواء تسجل انخفاضا بدرجات الحرارة في الاقليم
الانواء تسجل انخفاضا بدرجات الحرارة في الاقليم
حالة الطقس درجات الحرارة مديرية الانواء

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، عن تسجيل انخفاض في درجات الحرارة في مدن وبلدات الاقليم.

وذكرت المديرية اليوم الاحد في بيان ان ان مراصدها سجلت انخفاضا في درجات الحرارة العظمى في مدن وبلدات اقليم كوردستان.

وبينت ان مدينة خانقين تصدرت قائمة المدن الاعلى حرارة بتسجيلها درجة حرارة عظمة بلغت 44 درجة مئوية.

واضاف البيان ان مراكز محافظات اربيل، السليمانية، دهوك، كركوك، وحلبجة سجلت درجات حرارة عظمى بلغت 39، 36، 38، 42، 38 درجة مئوية على التوالي، مبينة ان بلدة حاجي عمران تذيلت قائمة المدن بتسيجلها اقل درجة حرارة عظمى والبالغة 26 درجة مئوية.

سوار أحمد

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