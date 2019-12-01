انواء كوردستان توجه تحذيرا

أربيل (كوردستان 24)- حذرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، الاحد، من انخفاض مدى الرؤية في بعض مدن الاقليم.

وذكرت المديرية في بيان انه ونتيجة لارتفاع نسب الرطوبة في الجو والتي تخطت نسبة الـ 90 بالمئة.

وتوقعت المديرية ان يؤدي هذ الامر الى اجتياح الضباب عددا من مدن اقليم كوردستان.

ورجحت المديرية في بيانها، انخفاض مدى الرؤية الى اقل من كيلو مترا واحدت، فيما توقعت ان تجتاح موجة الضباب مدن الاقليم ابتداءا من مساء اليوم الأحد والى فجر يوم غد الاثنين.