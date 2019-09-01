انواء كوردستان: غدا الاثنين اول ايام فصل الخريف

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، ان يوم غد الاثنين، سيكون اول ايام فصل الخريف، بتساوي الليل والنهار.

وذكرت المديرية في بيان الإعتدال الخريفي، يوم غد الإثنين، ويمثل أول أيام فصل الخريف فلكيا، على كامل النصف الشمالي للكرة الأرضية.

ويحدث الإعتدال، بسبب ميلان محور دوران الأرض حول نفسها، بمقدار 23.5 درجة، ودورانها المتواصل حول الشمس.

وفي يوم الإعتدال، تشرق الشمس من نقطة الشرق الأصلية، وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، بكل أنحاء العالم.