ترجيحات ببدء الامطار في كوردستان بدءا من اليوم الاحد

أربيل (كوردستان 24)- رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، هطول الامطار في عدد من مدن وبلدات اقليم كوردستان بدءا من اليوم الأحد.

وذكرت المديرية في بيان انه من المتوقع ان تهطل امطار خفيفية يوم الأحد في مراكز محافظات، اربيل، السليمانية، دهوك، وكركوك.

واشار البيان الى ان انخفاضا طفيفا سيطرأ على درجات الحرارة مع بدء الامطار، مشيرة الى ان مديات الرؤية ستكون ما بين 8 الى 10 كم في مدن اربيل، السليمانية ودهوك، بينما ستكون ما بين 6 الى 10 كم في كركوك.