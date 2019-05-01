الأنواء تتوقع حالة الطقس للايام الأربعة المقبلة

اربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، حالة الطقس للايام الأربعة المقبلة.

وأفاد بيان للهيئة بأن "طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً مع بعض الغيوم وتبلغ درجات الحرارة العظمى بمدينة بغداد 43 درجة مئوية".

وبحسب البيان فإن "طقس السبت سيكون في الوسط والجنوب، صحواً يتحول تدريجياً في الأقسام الغربية الى مابين غائم جزئياً وغائم ولا تغير في درجات الحرارة، وفي الشمال صحواً مع بعض الغيوم".

وتابعت الهيئة ان "طقس الأحد المقبل سيكون في الوسط والجنوب صحواً مع بعض الغيوم وارتفاع قليل في درجات الحرارة وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً وأحياناً غائم".

واعلنت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء ان الأجواء ليومي الاربعاء والخميس المقبلين ستكون صافية في جميع مناطق الاقليم.