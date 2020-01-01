كوردستان تعلن كميات امطار 24 ساعة وتحذيرات من موجة برد في العراق

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان،عن كميات الامطار التي هطلت على مناطق الاقليم، وسط تحذيرات بموجة برد وامطار تضرب العراق.

وذكرت المديرية في بيان، اليوم الاحد، ان بلدة دينارتة شهدت هطول 38.4 ملم خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينة ان كميات الامطار التي هطلت على باقي مدن وبلدات اقليم كوردستان خلال اليوم المنصرم كانت كالآتي:

اربيل / 3.8 ملم،السليمانية / 10.9 ملم، دهوك/ 1.4 ملم،كركوك / قطرات، حلبجة / 9 ملم، بيرمام / 4.7 ملم، سوران / 8.4 ملم، جمجمال / 6.5 ملم، زاخو / 3.6 ملم، كويه / 17 ملم، ميركسور / 18 ملم، خانقين / 2.6 ملم، طويلة / 17 ملم، خورمال / 9.8 ملم، ماوت / 21.8 ملم، بنجوين / 19 ملم، برزنجة / 25.5 ملم، بامرني / 6.2 ملم، دربنديخان / 13 ملم.

وحذر المتنبئ جوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك اليوم الاحد من من موجة أمطار غزيرة وبرد شديد يضرب العراق في الأيام المقبلة.

وقال صادق عطية في المنشور "نحذر من غزارة الأمطار في بعض مدن الوسط والفرات الأوسط يوم الأربعاء المقبل واحتمالية عالية لغرق بعض المناطق السكنية التي تفتقر للخدمات واردة جداً".

وأضاف: ان "موجة شديدة البرودة ستتعرض لها جميع المدن في العراق، وتبدأ تأثيرها التدريجي على مدن البلاد يومي الخميس والجمعة المقبلين وتشتد بداية الأسبوع المقبل، في أقوى موجة برد تشهدها البلاد منذ بدء موسم الشتاء الحالي".

واوضح: ان "درجات الحرارة تصل الى مستويات متدينة جداً بحيث تصل الى ما دون الصفر تحديداً في مدن الشمال الأنبار وموجات الصقيع وارادة"، لافتا الى ان "الموجة تستمر عدة أيام خلال الأسبوع المقبل".