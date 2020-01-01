الثلوج تغلق معبر حاج عمران

أربيل (كوردستان 24)- تسببت الثلوج المتساقطة بغزارة في اغلاق معبر حاج عمران الحدودي بين اقليم كوردستان وايران.

وقالت ادارة المعبر ان الثلوج الغزيرة اغلقت الطرق خصوصا في الجهة الايرانية، مشيرة الى ان الطريق بين طريق حاج عمران وبيرانشهر الايرانية غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

وقال مشرف مجمع جمارك حاج عمران مسعود باتيلي لكوردستان 24 ان الطريق من الجهة الايرانية مغلق تماما والطريق غير سالكة امام الزوار والتجار والسائقين.

ودعا باتيلي المواطنين وخصوصا الزوار والسائقين الى عدم التوجه الى المعبر في الوقت الحالي.

واكد انه في جهة الاقليم يتم فتح الطرق لافتا الى ان ادارة المعبر بانتظار تنظيف وازالة الثلوج من الطرقات في الجهة الايرانية.

وسجلت بلدة حاج عمران الواقعة في أقصى الشمال الشرقي لأربيل، أدنى معدل في درجات الحرارة لتتصدر بذلك المناطق الأشد برودة في إقليم كوردستان.

وغالباً ما تسقط الثلوج على مناطق إقليم كوردستان في كانون الأول ديسمبر وكانون الثاني يناير أو فبراير شباط ونادراً مع تتراكم لفترات طويلة.