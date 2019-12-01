كوردستان على موعد مع أمطار غزيرة

اربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان من المرجح هطول امطار غزيرة على مدن وبلدات اقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان "من المتوقع ان تهطل امطار غزيرة في مدن وبلدات اقليم كوردستان ابتداءا من منتصف ليلة الأحد على الاثنين في مدينتي السليمانية وكركوك وادارة كرميان".

ورجح البيان ان يكون هطول الامطار في مناطق جنوب وجنوب شرق الاقليم، وخاصة مناطق شرق السليمانية وادارة كرميان وجنوب وجنوب شرق محافظة كركوك.

واشارت المديرية الى ان موجة الامطار ستنتهي منتصف ليلة غد الاثنين فيما رجحت ان تكون كميات الامطار بين 30 الى 50 ملم.

سوار احمد