"كورونا" يرفع ضحاياه في الصين وينتقل لدول أخرى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصينية أول حالة وفاة نتيجة فيروس "كورونا" الجديد خارج مقاطعة هوبي التي تعد مصدر انتشار المرض القاتل، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس نفسه إلى 25 والإصابات إلى 830.

ومع تسارع انتشار الفيروس، أمرت السلطات في مقاطعة هوبي بإغلاق ثماني مدن، بما في ذلك العاصمة ووهان، وحظر السفر منها.

وأعلنت بكين حالة الطوارئ القصوى.

وأكدت كل من كوريا الجنوبية واليابان والهند ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأكدت السلطات الفيتنامية، تشخيص أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطنين صينيين اثنين.

وسجّلت السعودية أوّل إصابة بفيروس كورونا في مشفى في الجنوب. واتخذت الدول العربية الإجراءات الوقائية اللازمة في مطاراتها.