هزة أرضية تضرب مناطق عديدة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مرصد زلزالي عالمي اليوم بوقوع هزة أرضية استشعر بها سكان في مناطق عديدة من إقليم كوردستان.

وبحسب موقع (إي.إم.أس.سي) المتخصص برصد الزلازل، فان الهزة تركزت على المناطق الحدودية بين إقليم كوردستان وايران.

وضربت الهزة تلك المناطق في الساعة 01:51 دقيقة بالتوقيت المحلية.

وبلغت قوة الهزة 4.3 درجة على مقايس ريختر.

وذكرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان أن سكان السليمانية وحلبجة وأربيل ومناطق كرميان شعروا بالهزة.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو أضرار.

ويوم أمس، شهدت المناطق الحدودية الواقعة ضمن محافظة دهوك هزة اقل قوة خلال الليل، وقالت مرصد الزلازل إن تلك الهزة لم توقع أي أضرار تذكر.