ترجيحات بتساقط الثلوج في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، اليوم الاثنين، انخفاض درجات الحرارة بسبب منخفض جوي يوثر على العراق حتى صباح الثلاثاء.

وقال عطية في بيان ان المنخفض يسبب "هطول زخات متفاوتة الشدة مابين خفيفة الى معتدلة في مدن شمال ووسط البلاد وشمال الانبار نهار اليوم، وبعض الغزارة متوقعة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد في السليمانية وكركوك".

وتابع البيان ان فرص الامطار تتوقف خلال ساعات الليل في الموصل واربيل وكركوك والانبار ولكنها تمتد ليلا لتشمل مدن الفرات الاوسط ثم ذي قار والسماوة وميسان وبادية السماوة وبعدها البصرة وهي امطار خفيفة عموما.

ورجح عطية تساقط الثلوج على محافظة السليمانية ومرتفعات شرق اربيل وشرق دهوك.