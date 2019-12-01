صحة كوردستان: لا اصابات بانفلونزا الخنازير في الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، عدم تسجيل اصابات بانفلونزا الخنازير، وذلك عقب تحذيرات متصاعدة بهذا الخصوص اثر وقوع عدة اصابات في ايران.

وذكر بيان للوزارة "لم نسجل خلال السنة الحالية أي حالة اصابة بانفلونزا الخنازير، أو تسجيل مخاطر لانتشاره".

واكدت وزارة صحة الاقليم انها تأخذ كافة الاحتياطات لمكافحة الفيروس.

وشهدت مدن ايرانية مختلفة وفاة 81 شخصا بسبب مرض انفلونزا الخنازير وقصد نحو 8 الاف شخص اخرين المستشفيات والمراكز الصحية لشبهة اصابتهم بهذا المرض.