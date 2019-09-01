ارتفاع "طفيف" بدرجات الحرارة في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي ان ارتفاعا طفيفا طرأ على درجات الحرارة في محافظات ومدن وبلدات اقليم كوردستان، فيما تصدرت خانقين قائمة المدن الاعلى درجة حرارة.

وقالت المديرية، اليوم الاحد، في بيان ان ارتفاعا طفيفا طرأ على درجات الحرارة في بعض مدن وبلدات اقليم كوردستان، مشيرة الى ان درجات الحرارة ارتفعت قرابة 2 الى 3 درجات مئوية.

واضافت ان مدينة خانقين تصدرت مدن الاقليم الاكثر حرارة بتسجيلها درجة حرارة بلغت 45 درجة مئوية.

ولفتت الى ان مراكز محافظات اربيل، السيليمانية، دهوك، وكركوك يجلت درجات حرارة بلغت 40، 39، 38، 43 درجة مئوية على التوالي.