استمرار تساقط الثلوج والامطار في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اكدت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، ومتنبئ جوي استمرار هطول الامطار والثلوج في الاقليم.

واعلنت مديرية الانواء عن تساقط الثلوج في منطقة حاج عمران ومناطق ميركسور، لافتة الى ان الامطار تستمر بالهطول كما تتساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

ورجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية اليوم الخميس ان الجبهة الباردة وقد بدأت بدخول اجواء البلاد من جهة الغرب مع ساعات مساء اليوم و الليل تندفع اكثر نحو مدن شمال ووسط البلاد واجزاء من الجنوب وشمال الانبار، مسببة هطولا غزيرا في مناطق من مدن الشمال الليلة وهطول خفيف في وسط البلاد والفرات الاوسط في اماكن متفرقة صباح الجمعة.

واضاف: ان فرص هطول الامطار في الجنوب ضعيفة.