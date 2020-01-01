صحة وبیئة

حصيلة ضحايا كورونا ترتفع والهند تدخل في اللائحة

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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حصيلة ضحايا كورونا ترتفع والهند تدخل في اللائحة
توفي حتى الآن 170 شخصا في ووهان الصينية مركز الفيروس - Getty
كورونا فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهند والفلبين، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيهما.

وقالت الحكومة الهندية في بيان إن حالة الإصابة الأولى بكورونا ظهرت في كيرالا بجنوب البلاد.

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وأشارت الى أن المريض كان طالبا بجامعة ووهان في الصين، مشيرة الى أن حالة المريض مستقرة وتم عزله في المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام فلبينية أنه تم رصد أولى حالات الإصابة بكورونا.

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وتوفي حتى الآن 170 شخصا في ووهان الصينية مركز الفيروس.

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