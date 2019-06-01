الأنواء تعلن حالة الطقس خلال عيد الفطر

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لحالة الطقس خلال أيام عيد الفطر.

وقالت الهيئة في بيان ان "طقس يوم الثلاثاء، ستكون فيه درجة الحرارة العظمى 46 الدرجة العظمى مرتفعة بدرجة واحدة عن اليوم الماضي".

وتابع البيان "طقس الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم وارتفاع بدرجات الحرارة، وهو ما يسري على يومي الخميس والجمعة مع بعض الغيوم في الوسط والجنوب وغائم جزئيا إلى غائم في الشمال ولا تغير في الحرارة".

واشارت الهيئة الى أن طقس السبت "سيكون صحواً مع بعض الغيوم في الوسط والجنوب ولا تغير في الحرارة، وغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الشمال".