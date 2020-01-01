بالصور | الثلوج تشل حركة المواصلات في مناطق بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مناطق عديدة من إقليم كوردستان موجة برد وتساقطاً كثيفاً للثلوج اشتد خلال ليلة امس وادى الى قطع حركة المرور في الكثير من الطرق.

واُتخذت إجراءات عدة لمنع وقوع حوادث سير ومنها إغلاق طرق وتوجيه إشعارات للسائقين بتجنب قيادة السيارات في الطرق التي غطتها الثلوج.

وغالباً ما تتساقط الثلوج على مناطق كوردستان في كانون الأول ديسمبر وكانون الثاني يناير أو فبراير شباط ونادراً مع تتراكم لفترة طويلة على الطرقات.

وتداول سكان صوراً للمنطقة التي كستها الثلوج وبدت الحياة فيها مشلولة فيما انشغل البعض بفتح الطرقات باستخدام معاول وجرافات.