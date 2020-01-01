صحة وبیئة

بالصور | الثلوج تشل حركة المواصلات في مناطق بإقليم كوردستان

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
   |   
بالصور | الثلوج تشل حركة المواصلات في مناطق بإقليم كوردستان
غالباً ما تتساقط الثلوج على مناطق كوردستان في كانون الأول ديسمبر وكانون الثاني يناير أو فبراير شباط – صورة: كوردستان 24
كوردستان ثلوج كوردستان اربيل والسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مناطق عديدة من إقليم كوردستان موجة برد وتساقطاً كثيفاً للثلوج اشتد خلال ليلة امس وادى الى قطع حركة المرور في الكثير من الطرق.

واُتخذت إجراءات عدة لمنع وقوع حوادث سير ومنها إغلاق طرق وتوجيه إشعارات للسائقين بتجنب قيادة السيارات في الطرق التي غطتها الثلوج.

وغالباً ما تتساقط الثلوج على مناطق كوردستان في كانون الأول ديسمبر وكانون الثاني يناير أو فبراير شباط ونادراً مع تتراكم لفترة طويلة على الطرقات.

وتداول سكان صوراً للمنطقة التي كستها الثلوج وبدت الحياة فيها مشلولة فيما انشغل البعض بفتح الطرقات باستخدام معاول وجرافات.

معارض مصورة ذات صلة
موضوعات ذات صلة
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة