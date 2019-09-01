الانواء تتوقع ارتفاعا بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

اربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، ارتفاعا طفيفا لدرجات الحرارة خلال الايام الاربعة المقبلة.

وافادت الهيئة في بيان ان "طقس يوم غد الخميس سيكون مشمساً في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية".

واشار الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 41 درجة مئوية، وأعلاها في محافظة البصرة بمعدل 43 درجة مئوية".

واشار البيان الى ان "طقس الجمعة المقبل سيكون مشابهاً لطقس الخميس".

أما طقس السبت المقبل فيكون "مشمساً في الوسط والشمال مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة عن اليوم السابق، وفي الجنوب مشمساً دون تغير للحرارة".

وذكر البيان ان طقس الأحد المقبل سيكون مشمساً حاراً في الوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وفي الشمال مشمساً مع ارفاع قليل بدرجات الحرارة وفي الجنوب مشمساً حاراً مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة.