انواء كوردستان: ارتفاع في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

اربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان الايام الثلاثة المقبلة ستشهد ارتفاعا لدرجات الحرارة في مدن الاقليم.

وافاد بيان للمديرية بأن درجات الحرارة سترتفع ابتداء من يوم غد الاثنين ولغاية يوم الاربعاء.

وارتفاع درجات الحرارة سيكون بمعدل 2 – 4 درجات عن معدلاتها الطبيعية.

وسجلت خانقين اعلى درجة حرارة وهي 48 درجة مئوية اما اربيل كانت 44 والسليمانية 42 وكذلك دهوك اما كركوك فكانت 47 وفق ما أفاد البيان.