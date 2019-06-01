جائزة جديدة تقدم للبروفسور الكوردي كوجر بيركار في لندن

اربيل (كوردستان 24)- نال البروفسور وعالم الرياضيات الكوردي كوجر بيركار جائزة الشعب الذهبية في بريطانيا.
وتم تقليد بيركار "الشعب الذهبية" في مجال الرياضيات خلال مراسيم رسمية أقيمت في ضاحية تشيلسي بالعاصمة البريطانية لندن.
وكان بيركار قد نال جائزة فيلدز في مجال الرياضيات برفقة ثلاثة علماء آخرين تكريما لإسهاماتهم في حفل أقيم بالبرازيل في شهر آب اغسطس 2018.
ومنحت جامعة صلاح الدين في اقليم كوردستان في وقت سابق الدكتوراه الفخرية لبيركار
وقال بيركار لكوردستان 24 "أتمنى أن يحصد الكورد الجوائز العالمية في كافة المجالات وليس في الرياضيات وحدها، فالربيع لا يكتمل بزهرة واحدة، عسى أن أكون قدوة لطلابنا".
وبيركار ينحدر من مدينة مريوان في كوردستان إيران لكنه أنتقل كلاجئ الى بريطانيا ليعمل لاحقا أستاذا في جامعة كامبريدج.
ولاقى فوز بيركار ترحيبا واسعا في معظم المناطق الكوردية الموزعة على ايران والعراق وسوريا وتركيا. كما احتفل كثير من الكورد بفوزه في دول المهجر.
وسبق أن قال كوجر إنه يأمل أن يرسم فوزه بالجائزة ابتسامة على وجوه الاشخاص البالغ عددهم 40 مليون نسمة، في اشارة الى الامة الكوردية.
وكان رئيس اقليم كوردستان السابق مسعود بارزاني والرئيس الحالي نيجيرفان بارزاني قد وجها تهنئة في بيانين منفصلين بفوز العبقري الكوردي.
سوار احمد
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