جائزة جديدة تقدم للبروفسور الكوردي كوجر بيركار في لندن

ومنحت جامعة صلاح الدين في اقليم كوردستان في وقت سابق الدكتوراه الفخرية لبيركار

وقال بيركار لكوردستان 24 "أتمنى أن يحصد الكورد الجوائز العالمية في كافة المجالات وليس في الرياضيات وحدها، فالربيع لا يكتمل بزهرة واحدة، عسى أن أكون قدوة لطلابنا".

وبيركار ينحدر من مدينة مريوان في كوردستان إيران لكنه أنتقل كلاجئ الى بريطانيا ليعمل لاحقا أستاذا في جامعة كامبريدج.

ولاقى فوز بيركار ترحيبا واسعا في معظم المناطق الكوردية الموزعة على ايران والعراق وسوريا وتركيا. كما احتفل كثير من الكورد بفوزه في دول المهجر.