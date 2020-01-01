المصاب ينقل العدوى لثلاثة.. "كورونا" يتفشى ويصعب تطويقه

أربيل (كوردستان 24)- خلص تحليلان علميان عن فيروس كورونا الى أن أي شخص مصاب يمكنه نقل هذا المرض إلى ما بين شخصين وثلاثة أشخاص في المتوسط بمعدل العدوى الحالي.

وقال العلماء الذين أجروا هذه الدراسات إن استمرار تفشي المرض بهذه الوتيرة يعتمد على كفاءة إجراءات الحد منه. ولكن يجب أن توقف إجراءات السيطرة على المرض انتقال العدوى بما لا يقل عن 60 في المئة من الحالات حتى يمكن احتواء الوباء ووقف العدوى.

وقفز عدد حالات الوفاة بسبب تفشي فيروس كورونا إلى 41 حالة يوم السبت مع إصابة أكثر من 1400 شخص بالمرض في شتى أنحاء العالم معظمهم في الصين.

وقال نيل فيرجسون اخصائي الأمراض المعدية في امبريال كوليدج بلندن والذي شارك في رئاسة إحدى الدراسات "ليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان يمكن احتواء هذا التفشي داخل الصين".

ويشير فريق فيرجسون إلى أن أربعة آلاف شخص في ووهان أصيبوا بالفيروس بالفعل بحلول 18 من الشهر الجاري وإن كل مصاب ينقل العدوى إلى اثنين أو ثلاثة في المتوسط.

وقال العلماء "إذا استمر انتشار الوباء بلا توقف في ووهان نتوقع أن يصبح أكبر بكثير بحلول الرابع من فبراير". وقدروا أن يبلغ عدد المصابين بالمرض في مدينة ووهان الواقعة بوسط الصين والتي بدأ ظهور الفيروس فيها في ديسمبر كانون الأول نحو 190 ألف شخص بحلول الرابع من الشهر المقبل.

وقالت راينا ماكنتاير رئيسة برنامج أبحاث الأمن البيولوجي في معهد كيربي بجامعة نيو ساوث ويلز في استراليا يوم السبت إن اتساع نطاق العدوى في الأيام الأخيرة أمر يثير قلقا كبيرا.

وقالت "كلما امتدت الإصابة إلى مناطق أخرى من الصين كلما زاد خطر انتشارها عالميا". وأكدت استراليا وهي مقصد شعبي للزائرين من الصين أول أربع حالات إصابة بالفيروس في مسافرين قادمين من الصين وكلهم زاروا ووهان.

وقالت ماكنتاير "ما نحتاجه هو نشر قدر أكبر من البيانات بشأن عوامل الخطر والعدوى وفترة الحضانة وعلم الأوبئة حتى نستطيع معرفة أكثر الإجراءات ملائمة للحد من المرض".