انواء كوردستان: درجة الحرارة قاربت 50 في احدى المناطق

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الانواء الجوية في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن معدلات درجات الحرارة في الاقليم.

وبحسب بيان للمديرية فإن درجات الحرارة وصلت الى 40 درجة مئوية في بعض المناطق كما انها قاربت 50 درجة في مناطق اخرى.

وذكر البيان ان درجات الحرارة في مختلف مناطق الاقليم شهدت اليوم ارتفاعا نسبيا بحيث وصلت درجات الحرارة في ناحية شمامك في حدود محافظة اربيل والمناطق الحدودية لمحافظة كركوك الى ما يفوق 40 درجة مئوية.

وأكدت المديرية ان درجة الحرارة في قضاء خانقين وصلت الى 46 درجة مئوية وهو مايعد اعلى معدل مسجل تصل اليه المنطقة في مثل هذه الاوقات من السنة.