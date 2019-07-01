موجة حر شديدة تبدأ السبت وتستمر لايام في العراق

اربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الانواء الجوية أن تجتاح العراق موجة حر شديدة تبدأ يوم غد السبت وتستمر لعدة ايام.

وذكر بيان للهيئة ان طقس يوم غد السبت، سيكون مشمسا حارا في المنطقة الوسطى ومشمسا في الشمال، ومشمساً شديد الحرارة في الجنوب مع ارتفاع في درجات الحرارة بالمناطق كافة.

وسيكون طقس الأحد المقبل مشمسا حارا في الوسط والشمال مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة عن اليوم السابق، وسيكون مشمسا شديد الحرارة في الجنوب وترتفع الحرارة قليلا بحسب البيان.

أما طقس الأثنين فيكون مشمسا شديد الحرارة في المنطقة الوسطى وترتفع الحرارة قليلا ومشمسا حارا في الوسط وترتفع الحرارة قليلا ومشمسا شديد الحرارة مع ظهور بعض الغيوم في الجنوب.

واشار البيان الى ان طقس الثلاثاء سيكون مشمسا شديد الحرارة ولاتغير في الحرارة في الوسط والجنوب ومشمساً حارا في الشمال ولاتغير في الحرارة.