خبراء: فيروس كورونا ينتقل عبر الجهاز الهضمي

أربيل (كوردستان 24)- قال خبراء طبيون إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين ربما تنتشر من شخص لآخر عبر الجهاز الهضمي.

نقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن خبراء من مستشفى (رينمينبي) التابع لجامعة ووهان ومعهد ووهان لعلوم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم نقلوا النتائج التي توصلوا إليها بعد فحص عينات براز لمريض.

وتابعت أن كثيراً من المرضى المصابين بفيروس كورونا عانوا فقط من الإسهال، بدلاً من أعراض فيروسية تقليدية، مثل الحمى.

وازدادت عزلة الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عنه داخل الصين إلى 259، بالإضافة إلى 12 ألف إصابة.

وتصدّرت الولايات المتحدة وأستراليا قائمة الدول التي فرضت إجراءات استثنائية لحظر السفر من وإلى الصين، بينما انتشر الفيروس في العديد من الدول.

وكانت بريطانيا وروسيا والسويد بين البلدان التي أكّدت أولى الإصابات لديها مما دفع الحكومات للمسارعة إلى فرض قيود للحد من انتشاره.