صحة كوردستان: نتخذ كافة الاجراءات لمواجهة "كورونا"

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، ان الوزارة تتخذ كافة الاجراءات لمواجهة فايروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة "بعد انتشار انباء عن انتشار نوع جديد لفايروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، ووفق تقرير لمنظمة الصحة الدولية اصيب حتى الان 577 شخص، توفي منهم 17 شخصا، وان نسبة الوفيات هي 4 بالمئة".

وتابع البيان "وعدا عن الصين فإن هنالك اصابات في اليابان وكوريا وتايلند وسنغافورة ايضا".

واضافت الوزارة "وفي اقليم كوردستان، نتابع الامر عن كثب بالتنسيق مع منظمة الصحة الدولية، ونتخذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهنه".

واكد البيان عدم الحاجة حتى الان الى اجراء مراقبة وفحص في المطارات والمنافذ الحدودية والاماكن السياحية.

واشارت الوزارة الى ان افضل الطرق لمواجهة المرض هي الوقاية الشخصية واتخاذ اجراءات النظافة وتجنب الاماكن المزدحمة ووضع غطاء على الفم.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة،اليوم الجمعة، خلو العراق من أي اصابة بمرض كورونا الذي انتشر في احدى مناطق الصين مؤخراً ودول أخرى.

و أثار فيروس كورونا ذعراً في العالم، بعد وفاة 25 شخصاً على الأقل في الصين بينما تم تسجيل إصابات في دول عديدة في الفترة الأخيرة.