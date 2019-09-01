تحذير عالمي من عدوى سريعة تقتل الملايين

اربيل (كوردستان 24)- حذر مجلس رصد التأهب العالمي من أن العالم يواجه تهديدا متناميا من أمراض وبائية قد تقتل ملايين الأشخاص وتلحق ضررا جسيما بالاقتصاد العالمي.

وحذر المجلس الذي انعقد بمشاركة مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، من أن الأمراض الفيروسية التي تتحول إلى أوبئة مثل الإيبولا والإنفلونزا ومرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارز)، يصعب بشكل متزايد التحكم فيها في عالم يشهد نزاعات طويلة الأمد ودول هشة وهجرة قسرية.

وقال المجلس في تقرير صدر يوم الأربعاء "التهديد بتفشي وباء حول العالم تهديد حقيقي" مشيرا الى ان "عدوى سريعة الانتشار يمكنها أن تقتل عشرات الملايين وتعطل الاقتصادات وتزعزع الأمن الوطني".

وذكر التقرير أنه بينما تبذل بعض الحكومات والمنظمات الدولية جهودا لتكون في حالة يقظة وتأهب لتفش واسع للأمراض منذ انتشار الإيبولا في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، إلا أن هذه الجهود "غير كافية على الإطلاق".